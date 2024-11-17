Про це написали у Суспільному, зауважив 24 Канал. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у регіоні.
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Вибухи у Полтаві вночі 17 листопада: що відомо
Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили ще о 21:52 попереднього дня, 16 листопада. Повітряні сили повідомили про проліт ударних безпілотників російської армії з північно-східного напрямку, зокрема через Сумщину у бік Полтавщини.
Це відбувалося упродовж усієї ночі неодноразово. А близько 5 години ранку ЗМІ повідомили про вибухи у Полтавській громаді.
Перед цим також міський голова Миколаєва написав, що у місті лунають вибухи. А трохи раніше Київські ОВА та МВА писали про роботу ППО в області та столиці. Також Харків атакували КАБи, там теж чули вибухи.
Повітряна тривога на цей час вже багато годин тривала і в інших областях України через масований наліт "Шахедів". Вони долітали аж до Львівської області.