Про це написали у Суспільному, зауважив 24 Канал. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у регіоні.

Хронологія ночі Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"

Вибухи у Полтаві вночі 17 листопада: що відомо

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили ще о 21:52 попереднього дня, 16 листопада. Повітряні сили повідомили про проліт ударних безпілотників російської армії з північно-східного напрямку, зокрема через Сумщину у бік Полтавщини.

Це відбувалося упродовж усієї ночі неодноразово. А близько 5 години ранку ЗМІ повідомили про вибухи у Полтавській громаді.

Перед цим також міський голова Миколаєва написав, що у місті лунають вибухи. А трохи раніше Київські ОВА та МВА писали про роботу ППО в області та столиці. Також Харків атакували КАБи, там теж чули вибухи.

Повітряна тривога на цей час вже багато годин тривала і в інших областях України через масований наліт "Шахедів". Вони долітали аж до Львівської області.

Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.