Россияне рассказали, как отбивали ночную массированную атаку беспилотниками

Ночью 9 марта в России раздавались взрывы. Местная ПВО сбила якобы 88 украинских беспилотников.

Из них аж 52 – в небе над Белгородской областью. Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Как россияне отражали ночную атаку

Кроме 52 сбитых целей в Белгородской области, вражеское минобороны отчиталось об уничтожении: 13 БпЛА – над Липецкой, 9 – над Ростовской, 8 – над Воронежской, 3 – над Астраханской и по 1 – над Рязанской и Курской областями, а также Краснодарским краем.

К слову, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов "подтвердили" атаку, однако не стали уточнять, что было ее целью, а также были ли повреждены связанные с нефтепереработкой объекты.

Зато пропагандистские СМИ предполагают, что целью атаки были удары по НПЗ.

К слову, около 6 часов утра 8 марта ГУР поразило предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области. Оно привлечено к обеспечению потребностей оккупационной армии.