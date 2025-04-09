Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Что известно об атаке дронов на Россию

Оккупационное минобороны утверждает, что Россию якобы массированно атаковали БпЛА. Сколько дронов фиксировали в воздухе на территории страны-агрессора – неизвестно, однако пропагандисты утверждают о якобы "сбивании" 158 БПЛА. В частности, оккупанты публикуют следующую "статистику сбивания дронов":

67 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

29 БПЛА – над территорией Ростовской области,

15 БПЛА – над территорией Северной Осетии – Алании,

11 БПЛА – над территорией Воронежской области,

10 БПЛА – над территорией Курской области,

5 БПЛА – над территорией Белгородской области,

3 БПЛА – над Крымом,

2 БПЛА – над территорией Пензенской области,

1 БПЛА – над территорией Саратовской области,

1 БПЛА – над территорией Орловской области,

1 БПЛА – над территорией Ставропольского края,

7 БПЛА – над акваторией Азовского моря,

6 БПЛА – над акваторией Черного моря.

В сети россияне жаловались на взрывы по меньшей мере в 11 регионах. Традиционно, оккупанты цинично обвиняют Украину в массированной атаке дронов.

Каковы последствия атаки

В разных регионах России уже отчитываются о последствиях атаки. Как и всегда, у россиян все "обошлось без жертв и разрушений", хотя местные телеграм-каналы сообщают о пожарах в некоторых местах.

Ростовская область

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о "сбитии" дронов в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

По его словам, из-за "падения обломков" повреждены кровли домов, гаражи, но о пострадавших ничего не известно.

Северная Осетия

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло утверждает, что в результате атаки дронов в регионе якобы нет разрушений и пострадавших. Он сообщил лишь, что "обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе".

Однако в сети публикуют фотографию, на которой виднеется дым после взрыва в районе военного аэродрома.



Северная Осетия после атаки / Фото росСМИ

Воронежская область

В Воронежской области также не сообщают о последствиях. В то же время угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В других регионах России также утверждают, мол, "обошлось без жертв и разрушений". В то же время в некоторых областях до сих пор сохраняется угроза атаки БПЛА.