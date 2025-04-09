Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Росію

Окупаційне міноборони стверджує, що Росію нібито масовано атакували БпЛА. Скільки дронів фіксували у повітрі на території країни-агресорки – невідомо, однак пропагандисти стверджують про нібито "збиття" 158 БпЛА. Зокрема, окупанти публікують наступну "статистику збиття дронів":

  • 67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
  • 29 БпЛА – над територією Ростовської області,
  • 15 БпЛА – над територією Північної Осетії – Аланії,
  • 11 БпЛА – над територією Воронезької області,
  • 10 БпЛА – над територією Курської області,
  • 5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
  • 3 БпЛА – над Кримом,
  • 2 БПЛА – над територією Пензенської області,
  • 1 БпЛА – над територією Саратівської області,
  • 1 БпЛА – над територією Орловської області,
  • 1 БпЛА – над територією Ставропольського краю,
  • 7 БпЛА – над акваторією Азовського моря,
  • 6 БпЛА – над акваторією Чорного моря.

У мережі росіяни бідкалися на вибухи у щонайменше 11 регіонах. Традиційно, окупанти цинічно звинувачують Україну у масованій атаці дронів.

До слова, через атаку БпЛА у різних аеропортах Росії тимчасово призупиняли зліт та посадку літаків. Наразі повідомляється, що всі аеропорти відновили роботу.

Які наслідки атаки

У різних регіонах Росії вже звітують про наслідки атаки. Як і завжди, у росіян все "минулося без жертв і руйнувань", хоча місцеві телеграм-канали повідомляють про інше.

  • Ростовська область

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про "збиття" дронів у Новошахтинську, Донецьку, Зернограді, Таганрозі, Кам'янському, Неклинівському, Чортківському, Тарасівському та Міллерівському районах.

За його словами, через "падіння уламків" пошкоджено покрівлі будинків, гаражі, але про постраждалих нічого не відомо.

  • Північна Осетія

Глава Північної Осетії Сєргєй Мєняйло стверджує, що унаслідок атаки дронів у регіоні нібито немає руйнувань та постраждалих. Він повідомив лише, що "уламок одного з безпілотників упав на нежитлову будівлю у Моздокському районі".

Однак у мережі публікують світлину, на якій видніється дим після вибуху в районі військового аеродрому.


Північна Осетія після атаки / Фото росЗМІ

  • Воронезька область

У Воронезькій області також не повідомляють про наслідки. Водночас загроза атаки БпЛА в регіоні зберігається.

В інших регіонах Росії також стверджують, мовляв, "минулося без жертв та руйнувань". Водночас у деяких областях досі зберігається загроза атаки БпЛА.