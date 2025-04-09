Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

Дивіться також Під ударом військовий аеродром у Моздоку: дрони атакували Північну Осетію

Що відомо про атаку дронів на Росію

Окупаційне міноборони стверджує, що Росію нібито масовано атакували БпЛА. Скільки дронів фіксували у повітрі на території країни-агресорки – невідомо, однак пропагандисти стверджують про нібито "збиття" 158 БпЛА. Зокрема, окупанти публікують наступну "статистику збиття дронів":

67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,

29 БпЛА – над територією Ростовської області,

15 БпЛА – над територією Північної Осетії – Аланії,

11 БпЛА – над територією Воронезької області,

10 БпЛА – над територією Курської області,

5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,

3 БпЛА – над Кримом,

2 БПЛА – над територією Пензенської області,

1 БпЛА – над територією Саратівської області,

1 БпЛА – над територією Орловської області,

1 БпЛА – над територією Ставропольського краю,

7 БпЛА – над акваторією Азовського моря,

6 БпЛА – над акваторією Чорного моря.

У мережі росіяни бідкалися на вибухи у щонайменше 11 регіонах. Традиційно, окупанти цинічно звинувачують Україну у масованій атаці дронів.

До слова, через атаку БпЛА у різних аеропортах Росії тимчасово призупиняли зліт та посадку літаків. Наразі повідомляється, що всі аеропорти відновили роботу.

Які наслідки атаки

У різних регіонах Росії вже звітують про наслідки атаки. Як і завжди, у росіян все "минулося без жертв і руйнувань", хоча місцеві телеграм-канали повідомляють про інше.

Ростовська область

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про "збиття" дронів у Новошахтинську, Донецьку, Зернограді, Таганрозі, Кам'янському, Неклинівському, Чортківському, Тарасівському та Міллерівському районах.

За його словами, через "падіння уламків" пошкоджено покрівлі будинків, гаражі, але про постраждалих нічого не відомо.

Північна Осетія

Глава Північної Осетії Сєргєй Мєняйло стверджує, що унаслідок атаки дронів у регіоні нібито немає руйнувань та постраждалих. Він повідомив лише, що "уламок одного з безпілотників упав на нежитлову будівлю у Моздокському районі".

Однак у мережі публікують світлину, на якій видніється дим після вибуху в районі військового аеродрому.



Північна Осетія після атаки / Фото росЗМІ

Воронезька область

У Воронезькій області також не повідомляють про наслідки. Водночас загроза атаки БпЛА в регіоні зберігається.

В інших регіонах Росії також стверджують, мовляв, "минулося без жертв та руйнувань". Водночас у деяких областях досі зберігається загроза атаки БпЛА.