Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.
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Що відомо про атаку дронів на Росію
Окупаційне міноборони стверджує, що Росію нібито масовано атакували БпЛА. Скільки дронів фіксували у повітрі на території країни-агресорки – невідомо, однак пропагандисти стверджують про нібито "збиття" 158 БпЛА. Зокрема, окупанти публікують наступну "статистику збиття дронів":
- 67 БпЛА – над територією Краснодарського краю,
- 29 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 15 БпЛА – над територією Північної Осетії – Аланії,
- 11 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 10 БпЛА – над територією Курської області,
- 5 БпЛА – над територією Бєлгородської області,
- 3 БпЛА – над Кримом,
- 2 БПЛА – над територією Пензенської області,
- 1 БпЛА – над територією Саратівської області,
- 1 БпЛА – над територією Орловської області,
- 1 БпЛА – над територією Ставропольського краю,
- 7 БпЛА – над акваторією Азовського моря,
- 6 БпЛА – над акваторією Чорного моря.
У мережі росіяни бідкалися на вибухи у щонайменше 11 регіонах. Традиційно, окупанти цинічно звинувачують Україну у масованій атаці дронів.
До слова, через атаку БпЛА у різних аеропортах Росії тимчасово призупиняли зліт та посадку літаків. Наразі повідомляється, що всі аеропорти відновили роботу.
Які наслідки атаки
У різних регіонах Росії вже звітують про наслідки атаки. Як і завжди, у росіян все "минулося без жертв і руйнувань", хоча місцеві телеграм-канали повідомляють про інше.
- Ростовська область
Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про "збиття" дронів у Новошахтинську, Донецьку, Зернограді, Таганрозі, Кам'янському, Неклинівському, Чортківському, Тарасівському та Міллерівському районах.
За його словами, через "падіння уламків" пошкоджено покрівлі будинків, гаражі, але про постраждалих нічого не відомо.
- Північна Осетія
Глава Північної Осетії Сєргєй Мєняйло стверджує, що унаслідок атаки дронів у регіоні нібито немає руйнувань та постраждалих. Він повідомив лише, що "уламок одного з безпілотників упав на нежитлову будівлю у Моздокському районі".
Однак у мережі публікують світлину, на якій видніється дим після вибуху в районі військового аеродрому.
Північна Осетія після атаки / Фото росЗМІ
- Воронезька область
У Воронезькій області також не повідомляють про наслідки. Водночас загроза атаки БпЛА в регіоні зберігається.
В інших регіонах Росії також стверджують, мовляв, "минулося без жертв та руйнувань". Водночас у деяких областях досі зберігається загроза атаки БпЛА.