В Ростове была проведена атака на один из важнейших мостов города, – мониторы

В субботу, 10 октября, мониторинговые каналы сообщили, что Ростов подвергся атаке. В результате был поражен разводной мост в Ростове.

Это важный объект для города. Об этом сообщили телеграм-каналы.

Что известно о атаке?

В результате атаки в Ростове загорелся один из важнейших мостов города. Речь идет о Ростовском разводном железнодорожном мосту через Дон.

Степень повреждения моста неизвестна, также пока неизвестно, является ли это новым ударом или кадрами с прошлой ночи. Утром 10 октября в российских СМИ уже появилась информация о том, что мост подвергся атаке. В результате удара движение в обоих направлениях было временно остановлено.

Удар по мосту в Ростове: смотрите видео



В Ростове поврежден мост / Supernova+

Отметим, что 9–10 октября Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по пунктам управления, станциям РЭБ и военным складам российских оккупантов. Масштабному поражению подвергся также учебный центр сержантов армии агрессора и ремонтно-восстановительная база противника.