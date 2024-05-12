Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Отметим, что были поражены предприятия в российском Волгограде, Людиново и Липецке.

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Атака на заводы

Андрей Юсов отметил, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию, что атака на российские предприятия была операцией ГУР. Однако он отметил, что инциденты на таких объектах – закономерное следствие российской агрессии против Украины.

Эти объекты являются военными и используются врагом в военных целях – для обеспечения и финансирования оккупационной группировки, которая оказывает агрессивную геноцидную войну против Украины,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что только с начала этого года на более 40 подобных предприятиях регулярно звучит "грохот и хлопок". Это – хорошие новости для Украины и всего свободного мира, потому что агрессор становится слабее. Юсов добавил, что такие инциденты будут продолжаться.

Что известно о ночной атаке