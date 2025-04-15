Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Взрывы в Курске

Ночью 15 апреля россияне жаловались на атаку дронов. Так, над Курском прогремела серия громких взрывов.

Вражеские паблики пишут, что сначала было слышно не менее 6 взрывов.

В то же время местные жаловались, что они слышали над городом от 6 до 10 взрывов. Также они говорят о серии ярких вспышек в небе.

Вскоре российские телеграмм-каналы писали, что взрывы гремят над городом уже почти час. Местные насчитали около 30 взрывов над городом.

Над Курском слышны взрывы: смотрите видео

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Местные жители также заявляют, что в городе и области слышна работа их "пе-ве-о".

По словам очевидцев, первые хлопки и звуки автоматной очереди были слышны в районе поселка Раздолье. Вскоре в результате работы российских средств РЭБ один из БПЛА попал в верхние этажи многоэтажки. По словам очевидцев, якобы разрушены 4 квартиры в доме на улице Заводская.

Дроны атаковали Курск: смотрите видео

Пока никакой информации от официальных лиц Курской области нет.

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Напомним, что российские телеграмм-каналы в ночь на 14 апреля сообщали о сагрозу атаки БпЛА. Опасность существовала в разных регионах, в том числе – и Московской области.

Также оккупанты жаловались и на мощные взрывы в Тульской области.