Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Дроны атаковали Россию

Российские телеграм-каналы в ночь на 14 апреля сообщали об угрозе атаки БПЛА. Опасность существовала в разных регионах, в том числе – и Московской области.

Также оккупанты жалуются на мощные взрывы в Тульской области. В сети россияне утверждают, что дроны якобы атаковали город Алексин, что в 59 километрах от Тулы.

Россияне насчитали до 5 сильных взрывов. По сообщениям в сети, от взрывной волны срабатывали сигнализации на автомобилях, а в домах – дрожали окна. Оккупанты утверждают, что взрывы раздавались неподалеку ТЭЦ в городе Алексин.

Взрывы в Тульской области: смотрите видео

К слову, в ночь на 12 апреля россияне также жаловались на атаку дронов. В частности взрывы раздавались в Краснодарском крае. Оккупанты утверждали, что падение фрагментов БПЛА якобы повредило контактные сети железнодорожных путей.

Кроме того, в сети также сообщали о серьезном пожаре в районе аэродрома в Саратове. В сети сообщали, что после атаки дронов в аэропорту горел мазут.