Об этом пишут российские СМИ.

Что известно об атаке на Россию

Во время атаки дронов, которая продолжалась с вечера 15 октября, Россия ограничила работу 22 аэропортов. Ограничения действовали, в частности, в Москве, Петербурге, Казани и Самаре.

В столичных аэропортах ограничения действовали более 5 часов, а в Домодедово – более 7 часов.

Ситуация в российском аэропорту: смотрите видео

Между тем мэр Москвы заявил, что за ночь их "ПЕВЕО" якобы сбила 79 дронов, летевших на город.

Внимание, нецензурная лексика! Московскую область массированно атаковали БПЛА: смотрите видео

Напомним, что в сети появились спутниковые снимки дата-центра "Яндекса" в Сасове. В результате удара БПЛА там повреждена треть здания.

Также есть и спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", где было уничтожено 6 бомбардировщиков. На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов прилетело изрядно. На территории объекта фиксировали взрывы и пожар.