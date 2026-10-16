Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку на Росію

Під час атаки дронів, яка тривала з вечора 15 жовтня, Росія обмежила роботу 22 аеропортів. Обмеження були, зокрема, в Москві, Петербурзі, Казані та Самарі.

У столичних аеропортах обмеження діяли понад 5 годин, а в Домодєдово – понад 7 годин.

Ситуація у російському аеропорту: дивіться відео

Тим часом московський мер заявив, що за ніч їхня "певео" начебто збила 79 дронів, які летіли на місто.

Увага, нецензурна лексика! Московську область масовано атакували БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, що у мережі показали супутникові знімки дата-центру "Яндекса" у Сасовому. Ударом БпЛА там пошкоджено третину будівлі.

Також є й супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", де було знищено 6 бомбардувальників. На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. На території об'єкта фіксували вибухи та пожежу.