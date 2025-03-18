В Белгороде мощно прилетело, есть пострадавшие: где еще в России было громко
- В Белгороде в результате атаки дронов пострадало 2 человека, у них ампутировало части рук.
- Громко было в 6 населенных пунктах Белгородской области.
- В общей сложности российское минобороны заявило о сбитии 46 беспилотников в разных областях.
В России ночь на 18 марта была неспокойной – ее атаковали неизвестные дроны. Мощно прилетело в Белгороде и еще нескольких областях.
Сообщается о пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Последствия атаки обломков на Белгород
Россияне жалуются, что обломки беспилотников "атаковали" спортивную арену "Белгород-Арена" и торговый центр "Атлант" в городе.
Были громкие звуки, пожар и столб дыма.
"П**дец, короче. Прямо вот здесь должен был пассажира забирать", – жалуется таксист на одном из опубликованных видео.
Осторожно, нецензурная лексика! Последствия падения обломков в Белгороде: смотрите видео
Всего в результате "успешной" работы российской "певео" пострадало 2 человека. Так, 18-летнему парню оторвало часть руки. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Другому пострадавшему оторвало кисть – ее обнаружили на месте падения обломков.
Громко было и в других областях России
В общем, говорят россияне, громко было в 6 населенных пунктах Белгородской области:
- в селе Тишанка Волоконовского района дрон якобы атаковал здание социального объекта и повредил кровлю,
- возле поселка Красная Яруга в хуторе Фищево Краснояружского района пострадали два автомобиля,
- на хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного домовладения,
- в селе Нечаевка Белгородского района дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием – посечен фасад здания,
- в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник "атаковал" частный дом – выбиты окна в доме и хозяйственной постройке, а также поврежден фасад.
В общем российское минобороны отчиталось, что "успешно" сбило 46 беспилотников:
- ️41 БпЛА – над территорией Белгородской области,
- 2 БпЛА – над Брянской областью,
- 2 БпЛА – над Курской областью,
- 1 БпЛА – над Орловской областью.