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24 Канал Новости мира В Белгороде мощно прилетело, есть пострадавшие: где еще в России было громко
18 марта, 08:54
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В Белгороде мощно прилетело, есть пострадавшие: где еще в России было громко

София Рожик
Основні тези
  • В Белгороде в результате атаки дронов пострадало 2 человека, у них ампутировало части рук.
  • Громко было в 6 населенных пунктах Белгородской области.
  • В общей сложности российское минобороны заявило о сбитии 46 беспилотников в разных областях.

В России ночь на 18 марта была неспокойной – ее атаковали неизвестные дроны. Мощно прилетело в Белгороде и еще нескольких областях.

Сообщается о пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Последствия атаки обломков на Белгород

Россияне жалуются, что обломки беспилотников "атаковали" спортивную арену "Белгород-Арена" и торговый центр "Атлант" в городе.

Были громкие звуки, пожар и столб дыма.

"П**дец, короче. Прямо вот здесь должен был пассажира забирать", – жалуется таксист на одном из опубликованных видео.

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Всего в результате "успешной" работы российской "певео" пострадало 2 человека. Так, 18-летнему парню оторвало часть руки. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Другому пострадавшему оторвало кисть – ее обнаружили на месте падения обломков.

Громко было и в других областях России

В общем, говорят россияне, громко было в 6 населенных пунктах Белгородской области:

  • в селе Тишанка Волоконовского района дрон якобы атаковал здание социального объекта и повредил кровлю,
  • возле поселка Красная Яруга в хуторе Фищево Краснояружского района пострадали два автомобиля,
  • на хуторе Леоновка Валуйского округа в результате детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного домовладения,
  • в селе Нечаевка Белгородского района дрон сдетонировал рядом с производственным предприятием – посечен фасад здания,
  • в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник "атаковал" частный дом – выбиты окна в доме и хозяйственной постройке, а также поврежден фасад.

В общем российское минобороны отчиталось, что "успешно" сбило 46 беспилотников:

  • ️41 БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • 2 БпЛА – над Брянской областью,
  • 2 БпЛА – над Курской областью,
  • 1 БпЛА – над Орловской областью.