Ленинградская область не спит уже 5 суток: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России

Ленинградская область уже которую ночь подряд не спит. В частности, в ночь на 26 марта в городе Кириши ударные БпЛА атаковали промзону.

Об этом сообщает Exilenova+. Громко также было в Выборге, где было не менее 10 – 12 громких "хлопков".

Что известно о взрывах в России?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что "певео" в целом "уничтожила" более 21 БпЛА над Ленинградской областью, из-за чего не работали аэропорты.

Атаку "отбили" до 2:53. Но местные жаловались на автоматные очереди и после, а еще – на отсутствие интернета с 24 марта.

Напомним, что это уже не впервые. Еще 22 марта были массовые жалобы, что в Санкт-Петербурге полностью отключили мобильный интернет. Работал только белый список.

Этой ночью дроны сосредоточились над Кирийским районом. Там известно о повреждениях в промзоне.

Предварительно атакован НПЗ "КИНЕФ". Пострадавших якобы нет.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) – крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Украинские дроны уже добирались до завода в марте 2024, марте 2025, а также 4 октября 2025.

Что происходит в Ленинградской области?