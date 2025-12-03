Ярко пылает: в Тамбовской области России масштабный пожар на НПЗ после атаки дронами

Ночь на среду, 3 декабря, в России выдалась неспокойной. Так, этой ночью в Тамбовской области жаловались на атаку дронами.

В регионе загорелся НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Смотрите также Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ

Что известно об атаке на НПЗ в Тамбовской области?

В Тамбовской области России ночью 3 декабря вспыхнул НПЗ в результате атаки неизвестных беспилотников.

Губернатор региона подтвердил, что на нефтебазе в Тамбовской области "произошло возгорание после падения обломков дронов".

Атакованная нефтебаза в Тамбовской области: смотрите видео

В сети активно делятся кадрами яркого пожара на НПЗ. Паблики отмечают, что под ударом этой ночью оказалась Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в населенном пункте Дмитровка.

Пожар на НПЗ в Тамбовской области: смотрите видео

Добавим, что губернатор Воронежской области Александр Гусев также жаловался на атаку на регион. По его словам, в одном из районов "в результате падения сбитого БпЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом". В то же время он отмечает, что возгорания не произошло.

Отметим, что с самого утра в минобороны страны-агрессора отчитались о работе "пе-ве-о". По их данным, Россию атаковали более 100 дронов. Там указывают, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 102 дрона:

26 БпЛА – над территорией Белгородской области,

22 БпЛА – над территорией Брянской области,

21 БпЛА – над территорией Курской области,

16 БпЛА – над территорией Ростовской области,

7 БпЛА – над территорией Астраханской области,

6 БпЛА – над территорией Саратовской области,

4 БпЛА – над территорией Воронежской области.

Смотрите также Две цели за одну ночь: в Чечне атаковали базу "Ахмата" и здание ФСБ

Взрывы в России: последние новости