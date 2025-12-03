Укр Рус
Ярко пылает: в Тамбовской области России масштабный пожар на НПЗ после атаки дронами
3 декабря, 08:27
3

Ярко пылает: в Тамбовской области России масштабный пожар на НПЗ после атаки дронами

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Ночью 3 декабря дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области России.
  • В то же время в Воронежской области есть повреждения резервуаров с топливом также после атаки беспилотниками.

Ночь на среду, 3 декабря, в России выдалась неспокойной. Так, этой ночью в Тамбовской области жаловались на атаку дронами.

В регионе загорелся НПЗ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Тамбовской области?

В Тамбовской области России ночью 3 декабря вспыхнул НПЗ в результате атаки неизвестных беспилотников.

Губернатор региона подтвердил, что на нефтебазе в Тамбовской области "произошло возгорание после падения обломков дронов".

Атакованная нефтебаза в Тамбовской области: смотрите видео

В сети активно делятся кадрами яркого пожара на НПЗ. Паблики отмечают, что под ударом этой ночью оказалась Никифоровская нефтебаза АО "Тамбовнефтепродукт" в населенном пункте Дмитровка.

Пожар на НПЗ в Тамбовской области: смотрите видео

Добавим, что губернатор Воронежской области Александр Гусев также жаловался на атаку на регион. По его словам, в одном из районов "в результате падения сбитого БпЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом". В то же время он отмечает, что возгорания не произошло.

Отметим, что с самого утра в минобороны страны-агрессора отчитались о работе "пе-ве-о". По их данным, Россию атаковали более 100 дронов. Там указывают, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 102 дрона:

  • 26 БпЛА – над территорией Белгородской области,
  • 22 БпЛА – над территорией Брянской области,
  • 21 БпЛА – над территорией Курской области,
  • 16 БпЛА – над территорией Ростовской области,
  • 7 БпЛА – над территорией Астраханской области,
  • 6 БпЛА – над территорией Саратовской области,
  • 4 БпЛА – над территорией Воронежской области.

Взрывы в России: последние новости

  • Накануне в Ливнах Орловской области, а именно ночью 2 декабря, слышали взрывы. Известно, что была атакована нефтебаза. Отметим, что в Ливнах локализуется нефтебаза "Орелнефтепродукт".

  • В конце ноября этого года в Таганроге, что в Ростовской области в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева". На заводе вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95.

  • Тогда же Силы обороны также в очередной раз ударили по НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении вражеской армии.