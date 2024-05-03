Под Москвой произошел взрыв в квартире, что изрядно переполошило местных полицейских. Также "хлопок" произошел у “заброшенной” ТЭЦ в Ленинградской области.

Смотрите также Все "сбили", а света нет: дроны атаковали энергообъекты в нескольких регионах России

Что известно о взрыве под Петербургом

Около 7 утра жители Павловска услышали взрыв. В конюшне выбило окна. Впоследствии стало известно, что взрыв случился на "заброшенной" ТЭС. В соседних зданиях выбило окна.

Что именно случилось, пока не сообщается. На месте уже активно что-то выискивают правоохранительные органы. Такое местные жители публикуют фото с места взрыва.



Последствия взрыва на ТЭС под Петербургом / фото РосСМИ

На камеры наблюдения попал звук самого взрыва: смотрите видео

В Москве тоже слышали "хлопок": россияне заявили о взрыве холодильника

Под Москвой тоже было неспокойно. Утром в микрорайоне Левобережный в Химках в многоэтажке произошел взрыв. Повреждения получили оконные рамы и фасад.

Сообщается, что дом не газифицирован, поэтому на место происшествия прибыла куча полицейских, чтобы выяснить, "а что же случилось".



Последствия взрыва в доме в Подмосковье / РосСМИ

Сегодня около 6 часов утра в одной из квартир на 10 этаже дома на улице Совхозной произошел взрыв с задымлением. Судя по видео из квартиры, эпицентр находился на кухне,

– пишут РосСМИ.

Впоследствии издания заявили, что предварительно "мог взорваться холодильник". Прокуратура Подмосковья организовала проверку. Пострадавших нет. Однако кадры с места происшествия – эпические.

Последствия взрыва в квартире в Химках: смотрите видео

Необходимо выяснить, что это за марка холодильника, возможно можно такие запускать по восточным соседям.