Під Москвою трапився вибух у квартирі, що неабияк переполошило місцевих поліцейських. Також "хлопок" відбувся біля "закинутої" ТЕЦ у Ленінградській області.

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Що відомо про вибух під Петербургом

Близько 7 ранку жителі Павловська почули вибух. У стайні вибило вікна. Згодом стало відомо, що вибух трапився на "закинутій" ТЕС. У сусідніх будівлях повибивало вікна.

Що саме трапилося, поки що не повідомляється. На міці вже активно щось вишукують правоохоронні органи. Такоє місцеві жителі публікують фото з місця вибуху.



Наслідки вибуху на ТЕС під Петербургом / фото РосЗМІ

На камери спостереження потрапив звук самого вибуху: дивіться відео

У Москві теж чули "хлопок": росіяни заявили про вибух холодильника

Під Москвою теж було неспокійно. Зранку у мікрорайоні Лівобережний у Химках в багатоповерхівці стався вибух. Пошкоджень зазнали віконні рами та фасад.

Повідомляється, що будинок не газифікований, тому на місце події прибула купа поліцейських, щоб з'ясувати, "а що ж трапилось".



Наслідки вибуху у будинку в Підмосков'ї / РосЗМІ

Сьогодні близько 6 години ранку в одній із квартир на 10 поверсі будинку на вулиці Радгоспній стався вибух із задимленням. Судячи з відео з квартири, епіцентр знаходився на кухні,

– пишуть РосЗМІ.

Згодом видання заявили, що попередньо "міг вибухнути холодильник". Прокуратура Підмосков'я організувала перевірку. Постраждалих немає. Однак кадри з місця події – епічні.

Наслідки вибуху в квартирі в Хімках: дивіться відео

Необхідно з'ясувати, що це за марка холодильника, можливо можна такі запускати по східних сусідах.