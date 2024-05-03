Під Москвою трапився вибух у квартирі, що неабияк переполошило місцевих поліцейських. Також "хлопок" відбувся біля "закинутої" ТЕЦ у Ленінградській області.
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Що відомо про вибух під Петербургом
Близько 7 ранку жителі Павловська почули вибух. У стайні вибило вікна. Згодом стало відомо, що вибух трапився на "закинутій" ТЕС. У сусідніх будівлях повибивало вікна.
Що саме трапилося, поки що не повідомляється. На міці вже активно щось вишукують правоохоронні органи. Такоє місцеві жителі публікують фото з місця вибуху.
Наслідки вибуху на ТЕС під Петербургом / фото РосЗМІ
На камери спостереження потрапив звук самого вибуху: дивіться відео
У Москві теж чули "хлопок": росіяни заявили про вибух холодильника
Під Москвою теж було неспокійно. Зранку у мікрорайоні Лівобережний у Химках в багатоповерхівці стався вибух. Пошкоджень зазнали віконні рами та фасад.
Повідомляється, що будинок не газифікований, тому на місце події прибула купа поліцейських, щоб з'ясувати, "а що ж трапилось".
Наслідки вибуху у будинку в Підмосков'ї / РосЗМІ
Сьогодні близько 6 години ранку в одній із квартир на 10 поверсі будинку на вулиці Радгоспній стався вибух із задимленням. Судячи з відео з квартири, епіцентр знаходився на кухні,
– пишуть РосЗМІ.
Згодом видання заявили, що попередньо "міг вибухнути холодильник". Прокуратура Підмосков'я організувала перевірку. Постраждалих немає. Однак кадри з місця події – епічні.
Наслідки вибуху в квартирі в Хімках: дивіться відео
Необхідно з'ясувати, що це за марка холодильника, можливо можна такі запускати по східних сусідах.