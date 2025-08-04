В ночь на 4 августа российские регионы снова атаковали дроны. На этот раз ВСУ, вероятно, поразили железную дорогу в Волгоградской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Что известно о взрывах в России 4 августа?

Этой ночью серию из 5 – 7 взрывов слышали в российских городах Михайловка и Фролово, Волгоградская область. Регион атаковали с помощью БпЛА "Лютый".

Вероятно, целью нынешней атаки ВСУ стал важный железнодорожный узел во Фролово. Это уже 11 или 12 удар по железнодорожным развязкам враг.

ВСУ атаковали транспортный узел: смотрите видео

Интересно, что местные власти подтверждают, что целью нынешней атаки ВСУ стали объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Однако, как всегда, там убеждают, что все удалось "отбить"

Последствия "отбитой" атаки на Фролово: смотрите видео

Однако сами россияне пишут, что после атаки БпЛА произошел пожар в техническом здании железнодорожной станции – "из-за дрона,, который не взорвался". На путях было ограничено движение. В сети публикуют последствия удара по диспетчерской.

Диспетчерская пострадала во Фролово: смотрите видео

Добавим, что из-за атаки беспилотников план "Ковер" вводили в аэропортах Волгограда и Тамбова.

Кстати, на днях дроны атаковали трансформаторную тяговую подстанцию "Лихая-Замчалово" в Ростовской области. Тогда обломочное поражение от прилета дрона пробило емкости трансформаторов и вызвало вытекание и возгорание масла.