Силы обороны Украины наносят удары по российской железной дороге. В частности в ночь на 5 августа под массированной атакой беспилотников была Ростовская область, там вспыхнул пожар.

Именно по железной дороге Россия перебрасывает большое количество техники. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, отметив, что удары по ней продолжаются.

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Где Россия сосредотачивает технику?

Техника, которую получают оккупанты, уже поступает на фронт. Как следствие, ощущается очень сильное давление на разных направлениях, в частности на Покровском. Именно туда направлено больше всего российских резервов, поэтому очень важно уничтожать логистические цепи врага.

С Урала, Татарстана идет топливо, техника на фронт. Далее все это заходит через Ростовский узел, а оттуда на Донбасс. Другой путь через Крым и тогда на Херсон.

Уже видно системность этих ударов. Это очень важно. Мы поставили задачу и продолжаем уничтожать российскую логистику, тылы. Главное продолжать, потому что минимум месяц россияне будут перебрасывать войска,

– сказал Роман Свитан.

Логика в действиях врага есть. Оккупанты не накапливают силы рядом с линией фронта, потому что понимают, что там ее быстро достанут. Основные резервы Россия собирает за 2 – 3 тысячи километров в районе Урала. Именно оттуда партиями ее начинают подтягивать туда, где продолжаются военные действия.

Именно на те места, где в Украине проседает оборона, Россия начинает давить. Например, пока была небезопасная ситуация возле Сум, оккупанты параллельно бросили силы на Покровск. В конце концов враг все-таки смог там продавить и получить успехи. У Покровска сейчас серьезная опасность из-за недостаточной плотности войск. Враг это видит и направляет туда свои силы.

Напомним, дроны 5 августа атаковали Ростовскую область. Под ударом оказались несколько районов. Впоследствии стало известно, что возник пожар на подстанции, у части улиц исчез свет. О попадании в железную дорогу местные власти промолчали.