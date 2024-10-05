Неспокойная ночь в России: дроны атаковали предприятия в Воронежской области

В ночь на 5 октября не удалось выспаться жителям Воронежской области. В регионе жаловались на атаку дронов. Прилеты беспилотников подтвердили и российские власти.

О том, что область находится под атакой БпЛА, сообщил губернатор. Дроны целились в несколько предприятий, информирует 24 Канал.

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Власти уверяют, что предприятия – гражданские

Российские власти поспешили заверить местных жителей, что предприятия никакого отношения к оборонному комплексу не имеют. Мол, они – гражданские и выпускают гражданскую продукцию.

Также не говорилось и о прилетах, хочет уже подтверждено пожар в одном из зданий. Горит этаж. По предварительной информации, есть один раненый.

Отметим, что российские мониторинговые каналы ночью 5 октября сообщали, что дроны двигались в направлении Морозовска Ростовской области. Там расположен военный аэродром оккупантов.

Обратите внимание! Накануне беспилотники СБУ успешно приземлились на нефтебазу в той же Воронежской области. В поселке Анна было 20 резервуаров с горючим. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.