"Яндекс" вышел из строя, а два важных завода охватил пожар: ночью прилетело по Рязани и Башкортостану
В ночь на 8 октября прилетело по Сасово в Рязанской области. Там на территории одного промышленного комплекса расположены станкостроительный завод "Саста" и дата-центр "Яндекса".
После удара отмечаются масштабные сбои в работе сервисов "Яндекса". Также в Башкортостане загорелся НПЗ "Газпром Нефтехим Салават". Об этом сообщают ASTRA и Exilenova+.
Что известно о взрывах в России
Как отмечают обозреватели, "Саста" – очень лакомая цель. Она специализируется на производстве металлообрабатывающих станков, в частности 5-осевых обрабатывающих центров, токарно-фрезерных комплексов и тяжелых станков.
Оборудование предприятия используется в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности России. Его станки необходимы для изготовления высокоточных металлических деталей и узлов.
Предприятие также находится под международными санкционными ограничениями со стороны США, Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
Внимание, нецензурная лексика! Атака на "Састу": смотрите видео
Этот важный завод россияне даже скрыли на спутниковых картах "Яндекса", который, собственно, тоже разместил свое оборудование на этой территории.
ЦОД "Яндекс ДЦ Сасово" – большой дата-центр с заявленной энергетической мощностью до 12 мегаватт и инфраструктурой для размещения десятков тысяч серверов.
После атаки в компании начался масштабный сбой. Зафиксировано "нарушение электроснабжения", поэтому стал недоступен широкий спектр инфраструктуры Yandex Cloud.
Проблемы коснулись вычислительных мощностей, сетей, хранилищ данных, баз данных, Kubernetes, облачных сервисов, ИИ, а также систем безопасности и мониторинга.
Проблемы с "Яндексом": смотрите видео
Известно, что на территории объекта произошел масштабный пожар.
Еще в прошлом месяце сами сотрудники дата-центра демонстрировали его оборудование и прямо заявляли, что он находится в Сасово Рязанской области.
А в 2022 году губернатор Рязанской области Павел Малков посещал этот объект и говорил, что это "крайне перспективное высокотехнологичное предприятие", на площадке которого находится несколько десятков тысяч серверов, что позволяют оперативно обрабатывать запросы пользователей сервисов "Яндекса".
Предполагают, что по Сасово в Рязанской области, вероятно, нанесли удар ракетами или реактивными БПЛА.
Также сообщается о возможном возгорании в районе НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане.
Это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, расположенный в городе Салават в 1400 километрах от границы с Украиной.
На объекте перерабатывают до 10 миллионов тонн углеводородного сырья в год. Предприятие входит в структуру группы "Газпром" и производит более 150 наименований продукции, включая автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.
Ранее предприятие уже подвергалось ударам беспилотников. Так, 24 сентября 2025 года в результате атаки была повреждена установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6. А 14 июля 2026 года на НПЗ вспыхнул пожар, и переработка нефти полностью остановилась. Также пожар возник после атаки 13 августа 2026 года.
Предприятие находится под международными санкциями Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
Пожар на заводе: смотрите видео
К слову, 7 октября Силы обороны провели атаку на два нефтяных объекта и полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России. Также Зеленский сообщил об украинском ответе в Черном море, однако не уточнил, какая именно цель была поражена.