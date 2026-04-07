Поражение фрегата и нефтяного терминала "Шесхарис": появились новые детали последствий

Украинские военные нанесли ряд ударов по вражеским объектам в России и на временно оккупированных территориях. Под ударом, в частности, оказались пункты управления БпЛА, нефтяной терминал, фрегат и прочее.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там анонсировали продолжение атак на важные для россиян объекты.

Какой ущерб нанесли россиянам?

По данным Генштаба ВСУ, 5 апреля атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Краснодарском крае, в результате чего удалось повредить стендеры причалов №1, №1А и №2 и поразить стендеры на причалах №6 и №7.

На объекте произошло повреждение трубопроводной системы распределения и отгрузки нефти. Также поразили 3 резервуара (РВСПК-50000) на перевалочной нефтебазе "Грушевая", что обеспечивает вышеупомянутый терминал.

В то же время беспилотники атаковали российский фрегат проекта 11356Р типа "Буревестник", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Согласно обнародованной информации, сейчас выясняют и уточняют все масштабы ущерба.

В ночь на 7 апреля атаковали пункты управления БпЛА в районах Зеленого Запорожской области и Удачного Донецкой области. Под ударом оказались и позиции врага в районах Строгановки, Красногорского и Родинского.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический и боевой потенциалы российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– резюмировали в Генштабе.

