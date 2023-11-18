Военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь сказал 24 Каналу, что в 2023 году проекты прошли, можно сказать, "боевое крещение". Теперь украинский военно-промышленный комплекс постепенно начинает их масштабирование.
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По его словам, речь идет о таких средствах:
- дальнобойные дроны-камикадзе;
- морские беспилотники;
- ракетная техника.
"Россияне должны быть морально готовы, что удары станут массированными – не 1–2 дрона или ракеты, а 10–15 в одном залпе", – констатировал Самусь.
Украина может бить дальше
В результате точных ударов нашими силами россияне могут потерять значительную часть своей военной инфраструктуры в соседних с Украиной регионах. Однако у врага возникнут более серьезные проблемы, если атакам подвергнутся его дальние регионы.
"Возможно, Украине удастся перенести удары немного вглубь – там, где базируются МиГ-31 или А-50", – предположил Самусь.
Взрывы в России: последние новости
- Днем 17 ноября громко было в Курске. Местные слышали сильные взрывы в районе железнодорожного вокзала. Однако местные власти списали их на "военные учения".
- В этот же день дважды раздались взрывы в Волгограде. Там загорелся завод по производству радиаторов. В результате инцидента два человека получили ранения средней тяжести.
- Кроме того, ночью 16 ноября в Волгоградской области произошел пожар на складе с оружием и боеприпасами. Украинская разведка подтвердила, что враг потерял еще один свой арсенал.
- К тому же утром 14 ноября неизвестный дрон упал на пороховой завод в Тамбовской области. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар, о чем свидетельствуют соответствующие фотографии.