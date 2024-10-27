В частности, атаку БпЛА подтвердил губернатор области Александр Гусев.

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Возгорание в Воронежской области

Так, Гусев уже классически отчитался о "подавлении" нескольких беспилотников ПВО и силами РЭБ. По его словам, обошлось без пострадавших. Однако даже при таких "выдающихся" результатах работы оккупантов, не обошлось без повреждений.

В результате падения одного БпЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте,

– пишет он.

Интересно, что местные телеграмм-каналы уже публикуют видео атаки беспилотников на регион, на котором четко видно хорошую вспышку – вероятно, того самого "сбитого" дрона.

Атака БпЛА на Воронежскую область: смотрите видео

В то же время OSINT-аналитики предполагают, что тем самым предприятием стал спиртзавод в Воронежской области.

Интересно, если информация подтвердится, нынешняя атака станет уже второй на этот спиртзавод в Новохоперске. Предыдущий раз дроны посетили его 5 октября.

В минобороны России сообщали об уничтожении семи якобы украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Речь идет о временном промежутке с 20:20 до 22:50 по московскому времени. В то же время Гусев отмечает, что атака дронов продолжается.

Атака на Воронежскую область / фото телеграмм-каналов