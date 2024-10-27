Зокрема, атаку БпЛА підтвердив губернатор області Алєксандр Гусєв.

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Загоряння у Воронезькій області

Так, Гусєв вже класично відзвітував про "придушення" кількох безпілотників ППО та силами РЕБ. За його словами, обійшлося без постраждалих. Однак навіть за таких "визначних" результатів роботи окупантів, не обійшлося без пошкоджень.

Внаслідок падіння одного БпЛА пошкоджено прибудову до господарського приміщення на промисловому підприємстві. Оперативні служби перебувають на місці,

– пише він.

Цікаво, що місцеві телеграм-канали вже публікують відео атаки безпілотників на регіон, на якому чітко видно добрячий спалах – ймовірно, того самого "збитого" дрона.

Атака БпЛА на Воронезьку область: дивіться відео

Водночас OSINT-аналітики припускають, що тим самим підприємством став спиртзавод у Воронезькій області.

Цікаво, у разі, якщо інформація підтвердиться, нинішня атака стане вже другою на цей спиртзавод у Новохоперську. Попередній раз дрони навідали його 5 жовтня.

У міноборони Росії повідомляли про знищення сімох буцімто українських безпілотників над Білгородською, Брянською та Воронезькою областями. Йдеться про часовий проміжок з 20:20 до 22:50 за московським часом. Водночас Гусєв зазначає, що атака дронів триває.

Атака на Воронезьку область / фото телеграм-каналів