На Брянщине тревожно было еще вечером 10 мая, а в Курской области тревожные события были утром 11 мая, пишет 24 Канал. Об этом сообщили российские власти и пропагандисты.

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Что происходило на Брянщине

"Украинский беспилотник" атаковал административное здание в городе Стародуб Брянской области,

– заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заверил, что якобы никто не пострадал, и на месте работали соответствующие службы.

Обратите внимание! Украина не атакует территорию России. Украинские власти неоднократно об этом заявляли.

Один из российских телеграм-каналов написал, что якобы "украинский беспилотник" вечером 10 мая атаковал здание военкомата в Стародубе. Однако эту информацию враждебные власти не подтверждали.

Стародуб ориентировочно в 60 километрах от украинской границы: смотрите на карте

Утром 11 мая россияне написали, что якобы "украинский беспилотник" атаковал Клинцовскую нефтебазу "Брянскнефтепродукт" в Брянской области.

По данным губернатора Богомаза, пострадавших традиционно нет, повреждена бетонная основа и цистерна.

Громко было в Шебекинском городском округе

Тревожно россиянам также было в ночь на 11 мая в Шебекинском городском округе Белгородской области России. Россияне пожаловались, что слышат автоматные очереди и взрывы. Мол, на границе в Шебекинском городском округе шло сражение.

В направлении Украины слышны автоматные очереди и взрывы. Жители Шебекино говорят, что вспышки от выстрелов видны из Шебекино,

– заявили пропагандисты.

Россиянам тревожно в Шебекино: смотрите видео

Утром что-то атаковало российскую электроподстанцию в Курской области

Уже утром 11 мая прилеты прозвучали на электроподстанции в поселке Теткино Курской области. По данным россиян, было пять прилетов.

Ранним утром (11 мая – 24 Канал) со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района,

– заявил местный губернатор.

По его данным, в результате обстрела в поселке частично нарушено электроснабжение. Роман Старовойт заверил, что якобы, как только "разрешит ситуация", специалисты начнут восстановление. Однако что он понимает под словами "разрешит ситуация" Старовойт не уточнил.

Обратите внимание! Украинская разведка объяснила, что взрывы в России будут продолжаться до тех пор, пока Кремль не выведет свои войска из Украины за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки. Представитель разведки Андрей Юсов рассказал, что к ним причастны силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой России. Он еще раз сказал, что взрывы в России – это скорее внутрироссийская история.