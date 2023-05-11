На Брянщині тривожно було ще ввечері 10 травня, натомість у Курській області тривожні події були вранці 11 травня, пише 24 Канал. Про це повідомила російська влада та пропагандисти.
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Що відбувалось на Брянщині
"Український безпілотник" атакував адміністративну будівлю у місті Стародуб Брянської області,
– заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.
Він запевнив, що нібито ніхто не постраждав і на місці працювали відповідні служби.
Один з російських телеграм-каналів написав, що нібито "український безпілотник" увечері 10 травня атакував будівлю військкомату у Стародубі. Проте цю інформацію ворожа влада не підтверджувала.
Стародуб орієнтовно за 60 кілометрів від українського кордону: дивіться на карті
Вранці 11 травня росіяни написали, що нібито "український безпілотник" атакував Клинцівську нафтобазу "Брянськнафтопродукт", що у Брянській області.
За даними губернатора Богомаза, постраждалих традиційно немає, пошкоджено бетонну основу та цистерну.
Гучно було в Шебекінському міському окрузі
Тривожно росіянам також було вночі проти 11 травня в Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області Росії. Росіяни поскаржились, що чують автоматні черги та вибухи. Мовляв, на кордоні в Шебекінському міському окрузі йшов бій.
У напрямку України чути автоматні черги та вибухи. Жителі Шебекіно кажуть, що спалахи від пострілів видно із Шебекіно,
– заявили пропагандисти.
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Вранці щось атакувало російську електропідстанцію в Курській області
Вже вранці 11 травня прильоти пролунали на електропідстанції в селищі Тьоткіно, що у Курській області. За даними росіян, було 5 прильотів.
Рано вранці (11 травня – 24 Канал) з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіно Глушківського району,
– заявив місцевий губернатор.
За його даними, внаслідок обстрілу в селищі частково порушено електропостачання. Роман Старовойт запевнив, що нібито, як тільки "дозволить ситуація", то фахівці розпочнуть відновлення. Проте, що він розуміє під словами "дозволить ситуація" Старовойт не уточнив.