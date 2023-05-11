На Брянщині тривожно було ще ввечері 10 травня, натомість у Курській області тривожні події були вранці 11 травня, пише 24 Канал. Про це повідомила російська влада та пропагандисти.

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Що відбувалось на Брянщині

"Український безпілотник" атакував адміністративну будівлю у місті Стародуб Брянської області,

– заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він запевнив, що нібито ніхто не постраждав і на місці працювали відповідні служби.

Зверніть увагу! Україна не атакує територію Росії. Українська влада неодноразово про це заявляла.

Один з російських телеграм-каналів написав, що нібито "український безпілотник" увечері 10 травня атакував будівлю військкомату у Стародубі. Проте цю інформацію ворожа влада не підтверджувала.

Стародуб орієнтовно за 60 кілометрів від українського кордону: дивіться на карті

Вранці 11 травня росіяни написали, що нібито "український безпілотник" атакував Клинцівську нафтобазу "Брянськнафтопродукт", що у Брянській області.

За даними губернатора Богомаза, постраждалих традиційно немає, пошкоджено бетонну основу та цистерну.

Гучно було в Шебекінському міському окрузі

Тривожно росіянам також було вночі проти 11 травня в Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області Росії. Росіяни поскаржились, що чують автоматні черги та вибухи. Мовляв, на кордоні в Шебекінському міському окрузі йшов бій.

У напрямку України чути автоматні черги та вибухи. Жителі Шебекіно кажуть, що спалахи від пострілів видно із Шебекіно,

– заявили пропагандисти.

Росіянам тривожно у Шебекіно: дивіться відео

Вранці щось атакувало російську електропідстанцію в Курській області

Вже вранці 11 травня прильоти пролунали на електропідстанції в селищі Тьоткіно, що у Курській області. За даними росіян, було 5 прильотів.

Рано вранці (11 травня – 24 Канал) з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіно Глушківського району,

– заявив місцевий губернатор.

За його даними, внаслідок обстрілу в селищі частково порушено електропостачання. Роман Старовойт запевнив, що нібито, як тільки "дозволить ситуація", то фахівці розпочнуть відновлення. Проте, що він розуміє під словами "дозволить ситуація" Старовойт не уточнив.

Зверніть увагу! Українська розвідка пояснила, що вибухи в Росії триватимуть до того часу, поки Кремль не виведе свої війська з України за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки. Представник розвідки Андрій Юсов розповів, що до них причетні сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої Росії. Він вкотре сказав, що вибухи в Росії – це швидше внутрішньоросійська історія.