Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев. По его мнению, по состоянию на сейчас Украина накопила большое количество дальнобойных дронов и ракет для действительно массированных ударов. К примеру, в ночь на 14 января были сообщения об около 200 воздушных целей на территории России.

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Как это влияет на Россию

Как отметил Матвеев, дальнобойные удары по России являются средством военного давления. Понятно, что вряд ли реально сделать так, чтобы у страны-агрессора возникла колоссальная нехватка бензина или дизеля. Однако удар за ударом создает проблемы оккупантам.

На все эти пожары тратят силы и ремонтные возможности. Те же системы по переработке нефти не всегда удается полностью заменить. Там нужны западные детали. Это – расход денег и инфраструктуры. Какой-то завод мог производить конкретное топливо для войска. Им нужно где-то его брать. Поэтому приходится перестраивать логистику,

– сказал Матвеев.

Также дальнобойные удары по России являются элементом политического давления на Путина, чтобы он стал более сговорчивым. Они не могут полностью изменить ситуацию с войной в Украине. Но вместе с другими элементами давления вполне реально повлиять на диктатора. Ему придется искать ответ на неприятный вопрос.

Перед Путиным и его властью будет стоять вопрос – продолжать воевать в таких условиях, когда раз в 1-2 недели горят нефтебазы, или нет? Оно постоянно горит. Идут следующие удары. Нужно ремонтировать, тратить деньги. Или же есть мирное соглашение – и все прекращается,

– подчеркнул Матвеев.

Напомним, что в Энгельсе уже четвертый день горит нефтебаза после атаки беспилотников, которая произошла 14 января. По некоторым данным, там горят цистерны с авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160.