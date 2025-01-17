Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв. На його думку, станом на зараз Україна накопичила велику кількість далекобійних дронів та ракет для дійсно масованих ударів. До прикладу, в ніч на 14 січня були повідомлення про близько 200 повітряних цілей на території Росії.

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Як це впливає на Росію

Як наголосив Матвєєв, далекобійні удари по Росії є засобом військового тиску. Зрозуміло, що навряд чи реально зробити так, аби в країни-агресорки виникла колосальна нестача бензину чи дизеля. Однак удар за ударом створює проблеми окупантам.

На всі ці пожежі витрачають сили та ремонтні можливості. Ті ж системи з переробки нафти не завжди вдається повністю замінити. Там потрібні західні деталі. Це – витрата грошей та інфраструктури. Якийсь завод міг виробляти конкретне паливо для війська. Їм потрібно десь його брати. Тому доводиться перебудовувати логістику,

– сказав Матвєєв.

Також далекобійні удари по Росії є елементом політичного тиску на Путіна, аби він став більш зговірливим. Вони не можуть повністю змінити ситуацію з війною в Україні. Але разом з іншими елементами тиску цілком реально вплинути на диктатора. Йому доведеться шукати відповідь на неприємне питання.

Перед Путіним та його владою буде стояти питання – продовжувати воювати в таких умовах, коли раз в 1-2 тижні горять нафтобази, чи ні? Воно постійно горить. Йдуть наступні удари. Потрібно ремонтувати, витрачати гроші. Або ж є мирна угода – і все припиняється,

– підкреслив Матвєєв.

Нагадаємо, що в Енгельсі вже четвертий день горить нафтобаза після атаки безпілотників, яка сталася 14 січня. За деякими даними, там горять цистерни з авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160.