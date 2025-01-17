Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли, що атака 14 січня стала наймасовішим ударом по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів в глибині Росії.

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Росіяни намагаються приборкати вогонь на нафтобазі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що площа займання на нафтобазі в Енгельсі нібито "значно знизилася".

Профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці та робити все необхідне для ліквідації,

– написав він.

В Енгельсі триває масштабна пожежа: дивіться відео

Варто зазначити, що це вже другий з початку січня 2024 року удар безпілотниками по нафтобазі комбінату "Кристал", який спричинив масштабну пожежу. Минулого разу, після удару 8 січня, нафтобаза горіла шість днів. За день до другої атаки дронів Бусаргін заявляв, що пожежники нібито "ліквідували відкрите горіння" на нафтобазі.

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі спалахнули цистерни з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України. Після минулої аналогічної пожежі було ліквідовано 800 000 тонн палива.