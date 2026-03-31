Это конец России, – политтехнолог заметил интересную тенденцию среди вражеских "военкомов"

После ударов по российским портам в Балтийском море, которые седьмой день подряд атакуют дроны, панические настроения распространяются среди российских "военкоров". Они считают, что российский солдат не чувствует себя защищенными от украинских ударов.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что такая ситуация в России разлагает армию. Однако сейчас в российской армии имеют рычаги, которые способны сдерживать недовольство.

Как удары по портам в Балтике влияют на российских солдат?

Загородний заметил, что российские солдаты всегда могут посмотреть социальные сети "Мадьяра" (Командующего беспилотных систем ВСУ – 24 Канал), и узнать, что с ними будет через 100 метров. Поэтому, конечно, это не добавляет им настроения.

Однако пока в российской армии работает эффективная система заградотрядов, оккупанты, по его мнению, будут продолжать терпеть то, что с ними происходит.

То, что силы беспилотных операций систем показывают, что с ними будет, это работает. И тогда логика заградотрядов действует наоборот. Там тебя ликвидируют без шансов, а здесь у тебя может быть какой-то шанс – может ты ликвидируешь кого-то из заградотряда, или договоришься с коррумпированным руководством,

– отметил Тарас Загородний.

Также в России пытаются активно вербовать студентов, потому что те, кого набрали на штурмы, не могут управлять дронами, ведь они, по его словам, компьютером, в отличие от младшего поколения россиян, не пользовались.

Обратите внимание! 31 марта седьмую ночь подряд был атакован порт Усть-Луга в Ленинградской области. Там повреждены, в частности, три нефтяных танкера, пять резервуаров с топливом, а также возник большой пожар, который не могут потушить несколько дней. Российские "военкоры" распространяют мнения, что в среде российских военных есть недовольство тем, что власть дает не слишком жесткий ответ на эти атаки.

Они заманивают студентов, обещают, что те не пойдут на фронте, но те не верят, что их точно не бросят на штурмы. И студенты, по его мнению, скорее всего правы, потому что у русских армия иначе построена.

В то же время Украина должна продолжать бить по России, потому что z-патриоты понимают, что означают удары по портам в Балтийском море – это конец России,

– объяснил политолог.

Когда другие страны видят взрывы, например, в портах Балтики, как заметил Загородний, у них возникает вопрос, у кого нефть покупать? Например, казахскую, венесуэльскую, американскую и т. д.

