Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 24 Каналу, что один из вариантов "хлопка" на территории Росии – украинский. Он отметил, что на счёт "хлопка" на временно оккупированных территориях тоже есть два варианта.

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"Когда "хлопок" расцветает на территории России, то это что-то у них или кто-то курил там, где запрещено, или это какое-то украинское произведение. Если "хлопок" расцветает на временно оккупированных территориях – то здесь может быть и то, и другое", – сказал министр обороны Украины.

Что известно об источниках "хлопка" в стране-агрессоре и на оккупированных территориях: смотрите видео

Помощь Украине от партнеров

Алексей Резников отметил, что партнеры помогают Украине исходя из своих собственных интересов.

"Каждая страна принимает решение, что есть для них пониманием по повышению уровня эскалации взаимодействия их с Россией, что нет. Что приятно – этот уровень эскалации эволюционирует", – подчеркнул министр обороны Украины.

Он отметил, что первое, что просил у партнеров в ноябре 2021 года – были обычные Stinger. А танки, артиллерия 155 миллиметров, HIMARS, самолеты, Patriot – тогда были невозможны.

Теперь все стало возможным. Действительно, принципиальным условием являются письменные гарантии нашим партнерам, что мы не будем применять средства поражения по территории официально признанной Россией,

– добавил глава оборонного ведомства.

Однако Украина каждый раз подчеркивает, что будет применять это оружие для деоккупации своих временно оккупированных территорий, расположенных в международно признанных границах 1991 года.

"А это значит, что и Крым, и Луганск, и Донецк – есть Украина. Чтобы уничтожить врага или его логистические цепочки, мы можем применять", – сказал Резников.

Ютуб-канал ведущей 24 Канала Андрианы Кучер

Он отметил, что каждый раз, когда украинцы делают что-то сами, приходит помощь Западу. Так, в апреле 2022 года Украина никак не могла получить противокорабельные ракеты Harpoon. Однако, когда два украинских произведения "Нептун" отправили флагман российского флота "Москву" на дно Черного моря, тогда ВСУ и получили эти ракеты. Именно они помогли освободить остров Змеиный.

"Что дало возможность открыть зерновой коридор и проводить украинское зерно, кормя страны Африки, Азии и так далее. От двух выстрелов "Нептуном" сейчас не так голодают люди в Африке или в странах Южной Азии", – отметил министр обороны Украины.

"Хлопок" в стране-агрессоре