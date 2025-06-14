Россияне жалуются на атаки по Ставропольскому краю и Самарской области

В ночь на 14 июня в России неспокойно. В частности, об атаке беспилотниками сообщают жители Ставропольского края. Также взрывы слышали в Самарской области.

О том, что же могло попасть под обстрел, рассказывают росСМИ. Детали рассказывает 24 Канал.

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Взрывы в Ставропольском крае

Ночью 14 июня в Ставропольском крае зафиксировали пролет 7 беспилотников. Местные говорят, что заметили дроны в 5 километрах от Сенгилеевского водохранилища.

По предварительной информации, беспилотники атакуют химический завод в городе Невинномысск.

Местные жители рассказали, что услышали сирену воздушной опасности, а тогда примерно 10 взрывов. После этого в небе заметили яркие вспышки. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО.

Где расположен Невинномысск: смотрите на карте

Взрывы в Самарской области

Также ночью БпЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Повреждений и пострадавших вроде бы нет.

Где расположен Новокуйбышевск: смотрите на карте

Напомним, ночь на 13 июня в России также выдалась неспокойной. Российское минобороны заявляло, что якобы перехватили и уничтожили 125 беспилотников.

