Серьезная угроза для нас: какие важные для Украины цели стоят в Каспийском море

Силы обороны Украины начали более активно наносить удары по российской инфраструктуре в Каспийском море. Там есть много целей, которые следовало бы уничтожить.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, Каспийское море – это фактически большое озеро. Еще со времен СССР там дислоцируется Каспийская флотилия.

Что стоит атаковать в Каспийском море?

Как подчеркнул Рыженко, Каспийская флотилия была одной из первых, получивших корабли-носители ракет "Калибр". Именно там состоялся первый боевой запуск этого оружия по Сирии в 2015 году. Это также фактически был первый пример того, как РФ наносила удары ракетами морского базирования большой дальности.

Там сейчас находится определенное количество кораблей проекта 11661. Это "Татарстан", "Дагестан". Также там находятся корабли проекта 21631 "Буян-М". Это серьезная угроза для нас, ведь они могут запустить до 8 ракет "Калибр". Это первая причина, почему Силы обороны внимательно следят за этим регионом,

– сказал Рыженко.

Рыженко объяснил, почему Украина наносит удары по российским объектам в Каспийском море: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, Россия добывает нефть в Каспийском море, а также именно там проходит морская коммуникация с Ираном. Уже неоднократно появлялась информация, что Тегеран доставлял в РФ различные военные грузы именно через этот регион.

Логистика между Россией и Ираном проходит через Каспийское море. Иран существенно помог России с ударными беспилотниками. РФ также помогает Ирану с другими программами. Говорили даже о ядерной программе,

– отметил Рыженко.