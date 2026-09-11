Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко. За його словами, Каспійське море – це фактично велике озеро. Ще з часів СРСР там розміщена Каспійська флотилія.

Що варто атакувати в Каспійському морі?

Як наголосив Риженко, Каспійська флотилія була однією з перших, яка отримала кораблі-носії ракет "Калібр". Саме там відбувся перший бойовий запуск цієї зброї по Сирії у 2015 році. Це також фактично був перший приклад, як РФ завдавала ударів ракетами морського базування великої дальності.

Там зараз є певна кількість кораблів проєкту 11661. Це "Татарстан", "Дагестан". Також там є кораблі проєкту 21631 "Буян-М". Це серйозна загроза для нас, адже вони можуть запустити до 8 ракет "Калібр". Це перша причина, чому Сили оборони уважно спостерігають за цим регіоном,

– сказав Риженко.

Риженко пояснив, чому Україна б'є по російських об'єктах на Каспійському морі: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, Росія видобуває нафту в Каспійському морі, а також – саме там йде морська комунікація між Іраном. Вже неодноразово була інформація, що Тегеран доставляв РФ різні військові вантажі саме через цей регіон.

Логістика між Росією та Іраном йде через Каспійське море. Іран суттєво допоміг Росії з ударними безпілотниками. РФ також допомагає Ірану з іншими програмами. Говорили навіть про ядерну програму,

– зауважив Риженко.