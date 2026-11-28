В Госдуму внесли законопроекты о наказании за несанкционированное освещение украинских атак на территории России. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), Кремль пытается установить тотальный контроль над освещением результатов действий украинских дронов, ракет и артиллерии по военным, производственным и складским объектам. Новые нормы также призваны запретить любые неофициальные упоминания о диверсиях и покушениях на чиновников или силовиков.

Россиянам грозят штрафы и тюрьма

Предлагаемые изменения предусматривают финансовые санкции как для местных жителей, так и для иностранцев. В частности, за обнародование несогласованных сведений предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а в отношении иностранных граждан дополнительно будет применяться депортация.

Третий документ дополняет Уголовный кодекс России наказанием до 3 лет лишения свободы для рецидивистов. Если же обнародование сведений повлекло дополнительный ущерб, срок лишения свободы может достигать 5 лет даже без предыдущих наказаний.

Разработчики инициативы объясняют нововведения стремлением усилить оперативную безопасность. Российские чиновники считают, что видеозаписи в социальных сетях позволяют Силам обороны Украины подтверждать попадания и оценивать уровень нанесенных разрушений.

Остается неясным, помогут ли эти ограничения устранить проблемы с безопасностью российских военных объектов и усилить контроль Кремля над интернетом,

– отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что расплывчатые формулировки законопроектов фактически криминализируют даже частное обсуждение событий. Российские военные блогеры также раскритиковали документ, отметив, что тотальные запреты лишь подтолкнут население к поиску правды в украинских источниках из-за недоверия к заявлениям Минобороны России.

Попытки скрыть масштаб проблем наблюдаются не впервые, ведь подобные ограничения ранее вводили на оккупированных территориях Украины. Впрочем, это не остановило распространение данных об успешных атаках и активности движения сопротивления.

Напомним, что в России засекретили зарплаты военных и вербовку заключенных на войну против Украины. За передачу такой информации иностранцам ФСБ ввела угрозу статуса "иностранного агента" или до 8 лет колонии по статье о конфиденциальном сотрудничестве.