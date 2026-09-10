Это только начало: Свитан указал на важную деталь в атаке на Новый Уренгой в России

9 сентября силы специальных операций ВСУ успешно нанесли удар по Новоуренгойскому и Пуровскому заводам в России. Беспилотники преодолели расстояние более 3000 километров. И это действительно впечатляет.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, если удастся развить этот успех, то под угрозой может оказаться "Ямальский крест". Там сходятся более полутора десятков магистральных газопроводов. Если нанести удар по этому объекту, то это будет колоссальный удар по всей газотранспортной системе РФ.

Как удалось пролететь целых 3000 километров?

Как подчеркнул Свитан, это чрезвычайно успешная операция ССО. Очевидно, что ранее россияне считали эту зону безопасным тылом. Но украинские беспилотники способны добраться даже туда.

Очевидно, что дрон был оснащен дополнительными топливными баками. Или же топливо могли также залить непосредственно в крыло беспилотника.

Вероятно, боевая часть была несколько меньше, чем обычно. Но там достаточно и нескольких килограммов, чтобы устроить пожар на таких предприятиях. Есть информация о том, что пожар был довольно серьезным. А технологический цикл на этих заводах был остановлен,

– сказал Свитан.

Свитан прокомментировал удар по российским заводам в Новом Уренгое: смотрите видео 24 Канала