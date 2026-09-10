Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, якщо вдасться розвинути такий успіх, то під загрозою може опинитися "Ямальський хрест". Там сходиться понад півтора десятка магістральних газопроводів. Якщо туди вдарити, то це буде колосальний удар по всій газотранспортній системі РФ.

Як вдалося пролетіти аж 3000 кілометрів?

Як наголосив Світан, це надзвичайно успішна операція від ССО. Очевидно, що раніше росіяни вважали цю зону безпечним тилом. Але українські безпілотники здатні навіть туди добратися.

Очевидно, що дрон був оснащений додатковими баками для палива. Або ж пальне могли також залити безпосередньо в крило безпілотника.

Ймовірно, бойова частина була дещо менша, ніж зазвичай. Але там достатньо й кількох кілограмів, щоб влаштувати пожежу на таких підприємствах. Є інформація про те, що пожежа була доволі таки серйозна. А технологічний цикл на цих заводах був зупинений,

– сказав Світан.

Світан прокоментував удар по російських заводах в Новому Уренгої: дивіться відео 24 Каналу