Россия делала это еще с 2022 года: полковник запаса ВСУ проанализировал удары по вражеским заводам

В последние дни Силы обороны нанесли удары по двум предприятиям химической промышленности в Самарской и Пермской областях России. Оба предприятия производят продукцию, которая используется армией РФ.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, удалось нанести удар по предприятию "Тольяттикаучук" в Самарской области. Также под ударом оказался химический комбинат "Азот" в Пермской области. Местная продукция используется для производства пороха и взрывчатки.

Что известно о ударах по заводам?

На предприятии "Тольяттикаучук" производят синтетические каучуки. Их используют, в частности, для производства твердого ракетного топлива, которое применяется в баллистических ракетах.

Как подчеркнул Свитан, Россия атаковала химические предприятия Украины еще с 2022 года. Многое с тех пор было уничтожено. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что Силы обороны сейчас наносят удары именно по этим объектам.

У нас выбили все нефтеперерабатывающие заводы и химпром. Это произошло еще несколько лет назад. Теперь и мы выбиваем у россиян их заводы. Там уже остановился технологический цикл,

– сказал Свитан.

Кроме того, если украинские дроны добираются до Тольятти, то важно провести атаку против предприятия "Тольяттиазот". Это один из крупнейших производителей жидкого аммиака в мире, где также производят карбамид и другие удобрения.

Свитан прокомментировал удары по химическим заводам России: смотрите видео 24 Канала