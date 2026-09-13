Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, вдалося уразити підприємство Тольяттікаучук в Самарській області. Також під ударом був хімічний комбінат "Азот" в Пермській області. Тамтешню продукцію використовують для виробництва пороху і вибухівки.

Що відомо про удари по заводах?

На підприємстві Тольяттікаучук виготовляють синтетичні каучуки. Їх використовують, зокрема, для виробництва твердого ракетного палива, яке застосовують в балістичних ракетах.

Як наголосив Світан, Росія атакувала хімічні підприємства України ще з 2022 року. Багато що з того часу було знищене. Відповідно немає нічого дивного, що Сили оборони зараз б'ють саме по цих об'єктах.

У нас вибили всі нафтопереробні заводи та хімпром. Це сталося ще кілька років тому. Тепер і ми вибиваємо росіянам їхні заводи. Там вже зупинився технологічний цикл,

– сказав Світан.

Окрім цього, якщо українські дрони добираються до Тольятті, то важливо атакувати підприємство Тольяттіазот. Це один з найбільших виробників рідкого аміаку у світі, де виготовляють також карбамід та інші добрива.

Світан прокоментував удари по хімзаводах Росії: дивіться відео 24 Каналу