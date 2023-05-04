Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, такие удары – предвестники контрнаступления ВСУ.
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Почему у россиян горят нефтебазы
Роман Свитан объяснил, что один боеприпас весит 50 кг. В сутки мы используем 5 – 7 тысяч снарядов, а россияне 10 – 15 тысяч. Так что их нужно постоянно подвозить, а для этого нужно топливо.
Кровь войны – это топливо. Без топлива война не ведется,
– подчеркнул он.
Военный эксперт рассказал, что в настоящее время наши войска производят поражение топливоприемников, топливных складов, нефтебаз на территории России и всего, что связано с топливом.
"Это все происходит с учетом военной науки и начинается где-то за месяц до наступательных действий", – сосредоточил внимание он.
По его словам, после таких действий есть только месяц, когда украинская сторона может наступать. То есть, за это время россияне не смогут оперативно восстановить пораженные объекты и наладить новые логистические цепи поставки топлива.
С начала работы наших дальних средств поражения по топливным приемникам можно отсчитывать месяц – за это время будут совершены наступательные действия и точно начнется наступление,
– убежден Свитан.
Впрочем, ВСУ будут в ближайшее время отрабатывать не только по нефтебазам.
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Следующие под ударом мосты
Роман Свитан отметил, что важными стратегическими объектами и мосты. Впрочем, через месяц их можно отстроить или смастерить переправу. Так что за такой короткий промежуток времени стоит действовать.
Ближе к наступлению мы начнем уничтожать и мосты тоже. Это касается и Крымского моста,
– добавил он.
По его мнению, Крымский мост – это первый мост, который нужно ликвидировать, потому что он является весомой логистической цепочкой для оккупантов.
Кроме того, будут отработки со стороны ВСУ по инженерно-техническим сооружениям, которые могут использоваться как мосты.
Реакция россиян на контрнаступление ВСУ: главное
- Россияне боятся украинского контрнаступления. Об этом свидетельствует то, что российским пропагандистам раздают методики, в которых подробно описывается, как следует освещать потенциальные операции ВСУ.
- Украинцев очень радует, что оккупанты в панике из-за контрнаступления ВСУ. В сети распространяются карты с городом "Ненацк", который символизирует слово "внезапно", то есть так, как оккупантам придется бежать с украинской земли.
- Россияне тоже очень не хотят, чтобы контрнаступление Украины началось 9 мая – в сакральный для них день. Опасения окупантов вызваны тем, что украинцы омрачят им праздник.