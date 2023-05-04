Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, такие удары – предвестники контрнаступления ВСУ.

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Почему у россиян горят нефтебазы

Роман Свитан объяснил, что один боеприпас весит 50 кг. В сутки мы используем 5 – 7 тысяч снарядов, а россияне 10 – 15 тысяч. Так что их нужно постоянно подвозить, а для этого нужно топливо.

Кровь войны – это топливо. Без топлива война не ведется,

– подчеркнул он.

Военный эксперт рассказал, что в настоящее время наши войска производят поражение топливоприемников, топливных складов, нефтебаз на территории России и всего, что связано с топливом.

"Это все происходит с учетом военной науки и начинается где-то за месяц до наступательных действий", – сосредоточил внимание он.

По его словам, после таких действий есть только месяц, когда украинская сторона может наступать. То есть, за это время россияне не смогут оперативно восстановить пораженные объекты и наладить новые логистические цепи поставки топлива.

С начала работы наших дальних средств поражения по топливным приемникам можно отсчитывать месяц – за это время будут совершены наступательные действия и точно начнется наступление,

– убежден Свитан.

Впрочем, ВСУ будут в ближайшее время отрабатывать не только по нефтебазам.

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Следующие под ударом мосты

Роман Свитан отметил, что важными стратегическими объектами и мосты. Впрочем, через месяц их можно отстроить или смастерить переправу. Так что за такой короткий промежуток времени стоит действовать.

Ближе к наступлению мы начнем уничтожать и мосты тоже. Это касается и Крымского моста,

– добавил он.

По его мнению, Крымский мост – это первый мост, который нужно ликвидировать, потому что он является весомой логистической цепочкой для оккупантов.

Кроме того, будут отработки со стороны ВСУ по инженерно-техническим сооружениям, которые могут использоваться как мосты.

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