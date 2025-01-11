Какие цели выбрали украинские Силы спецопераций и Военно-морские силы разобрал для 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. А также объяснил, каких последствий после ударов стоит ждать.

Интересно Горит "еда" для Ту-95: в России 4 сутки не могут потушить пламя на нефтебазе в Энгельсе

Взрывы в Ростове

Силы специальных операций совместно с Военно-морскими силами комбинированной атакой поразили завод "ПластФактор" в Ростовской области. Именно там враг расположил свой склад боеприпасов и беспилотников, в основном "Шахедов". На заводе также производились некоторые детали к дронам, и, вероятно, там же происходила крупноузловая сборка.

Комбинированная атака включала первую волну беспилотников, которые отвлекали противовоздушную оборону противника.

Панцирь-С1 имеет 12 ракет, если отправляют 13 беспилотников, один точно проходит. В этом случае тринадцатым беспилотником стала ракета "Нептун",

– отметил Свитан.

Удары по югу России

В ночь на 11 января неспокойно было и в других населенных пунктах России. Местные власти сообщали о 85 беспилотниках с территории Украины.

Под атакой оказались и временно оккупированные города – Севастополь, Керчь. Сами россияне также признали, что в порту Новороссийска, вероятно, была поражена нефтеразливная система.

"О последствиях точно будет известно из спутниковых снимков позже, но этот удар мог быть двойным, ведь в Новороссийске расположен и российский флот", – подчеркнул военный аналитик.

В 40 километрах от этого порта расположена Анапа, где размещена труба турецкого газового потока.

Для того, чтобы у Виктора Орбана и Роберта Фицо вообще никогда не было российского газа, оптимально уничтожить именно этот поток. Предположительно, именно туда шли беспилотники, в течение одной – двух суток будет точно ясно,

– рассказал Свитан.