Які цілі обрали українські Сили спецоперацій та Воєнно-морські сили розібрав для 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. А також пояснив, яких наслідків після ударів варто чекати.

Цікаво Горить "їжа" для Ту-95: в Росії 4 добу не можуть загасити полум'я на нафтобазі в Енгельсі

Вибухи в Ростові

Сили спеціальних операцій спільно з Військово-морськими силами комбінованою атакою уразили завод "ПластФактор" у Ростовській області. Саме там ворог розташував свій склад боєприпасів та безпілотників, в основному "Шахедів". На заводі також вироблялися деякі деталі до дронів, і, ймовірно, там же відбувалося крупновузлове складання.

Комбінована атака містила першу хвилю безпілотників, які відволікали протиповітряну оборону противника.

Панцир-С1 має 12 ракет, якщо відправляють 13 безпілотників, один точно проходить. В цьому випадку тринадцятим безпілотником стала ракета "Нептун",

– зауважив Світан.

Удари по півдню Росії

В ніч на 11 січня неспокійно було і в інших населених пунктах Росії. Місцева влада повідомляла про 85 безпілотникiв з території України.

Під атакою опинилися і тимчасово окуповані міста – Севастополь, Керч. Самі росіяни також визнали, що в порту Новоросійська, імовірно, була вражена нафторозливна система.

"Про наслідки точно буде відомо із супутникових знімків пізніше, але цей удар міг бути подвійним, адже в Новоросійську розташований і російський флот", – підкреслив військовий аналітик.

За 40 кілометрів від цього порту розташована Анапа, де розміщена труба турецького газового потоку.

Для того, щоб у Віктора Орбана і Роберта Фіцо взагалі ніколи не було російського газу, оптимально знищити саме цей потік. Імовірно, саме туди йшли безпілотники, протягом однієї – двох діб буде точно ясно,

– розповів Світан.