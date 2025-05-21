Россию ночью атаковали украинские дроны: взрывы были в ряде областей, были закрыты аэропорты
- Украинские дроны атаковали предприятия ВПК России, вызвав взрывы в нескольких областях, включая Орловскую, Тульскую, и Рязанскую.
- Аэропорты Калуги, Ярославля, и Костромы ввели ограничения из-за угрозы, а Минобороны РФ заявило о сбивании 127 украинских дронов.
В ночь на среду, 21 мая, в России жаловались на атаку беспилотников. В ряде регионов раздавались взрывы.
Из-за угрозы в аэропорту Калуги был введен план "Ковер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что атаковали дроны в России
По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, украинские дроны атаковали предприятия ВПК России, в частности в Орловской области.
Как сообщили российские СМИ, Калужский аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов.
Параллельно местные жители в Тульской и Рязанской областях сообщали о взрывах. В частности, в городе Алексин Тульской области около 23:20 прозвучало шесть взрывов, после чего пропала мобильная связь и упал интернет. Ориентировочно через 50 минут по меньшей мере четыре взрыва было слышно и в Рязанской области.
Еще до взрывов, за несколько часов, в обоих регионах объявили воздушную тревогу с формулировкой "угроза атаки БПЛА".
Ближе к утру, после 4:00, аналогичные ограничения были введены и в аэропортах Ярославля ("Туношна") и Костромы ("Сокеркино"). Там также объявили план "Ковер".
Утром Минобороны России заявили якобы о сбитии с вечера прошлого дня до утра 21 мая 127 украинских БпЛА самолетного типа:
- 41 БпЛА в Брянской области;
- 37 БпЛА в Орловской области;
- 31 БпЛА над Курской областью;
- 6 БпЛА над территорией Московского региона;
- 5 БпЛА над Владимирской областью;
- 3 БпЛА в Рязанской области;
- по 1 БпЛА – над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.