Россию ночью атаковали украинские дроны: взрывы были в ряде областей, были закрыты аэропорты

В ночь на среду, 21 мая, в России жаловались на атаку беспилотников. В ряде регионов раздавались взрывы.

Из-за угрозы в аэропорту Калуги был введен план "Ковер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что атаковали дроны в России

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, украинские дроны атаковали предприятия ВПК России, в частности в Орловской области.

Как сообщили российские СМИ, Калужский аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов.

Параллельно местные жители в Тульской и Рязанской областях сообщали о взрывах. В частности, в городе Алексин Тульской области около 23:20 прозвучало шесть взрывов, после чего пропала мобильная связь и упал интернет. Ориентировочно через 50 минут по меньшей мере четыре взрыва было слышно и в Рязанской области.

Еще до взрывов, за несколько часов, в обоих регионах объявили воздушную тревогу с формулировкой "угроза атаки БПЛА".

Ближе к утру, после 4:00, аналогичные ограничения были введены и в аэропортах Ярославля ("Туношна") и Костромы ("Сокеркино"). Там также объявили план "Ковер".

Утром Минобороны России заявили якобы о сбитии с вечера прошлого дня до утра 21 мая 127 украинских БпЛА самолетного типа: