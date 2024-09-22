Забавно, но сообщения о взрывах и фотографии пожара в российских телеграм-каналах соседствуют с успокаивающими лайтовыми новостями. Но в обсуждениях большинство россиян единодушны: следует никого не слушать и доверять только тому, что видишь сам. Очевидно, что Курская операция открыла глаза части людей.

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Что известно о взрывах в городе Азов в России

Азов, Ростовская область России. Результат атаки "обломками". Не зря в Таганроге работала ПВО. Все логично – сбивает Таганрог, обломки принимает Азов. Коллаборация,

– ядовито сыронизировал Петр Андрющенко.

Последствия взрывов в Приазовье – большой пожар / Фото росСМИ

"Что-то очень горит в Азовском районе. Вид с противоположного берега", – написали российские паблики около шести вечера. А в половине шестого они сообщали о вероятной работе ПВО в области – мол, жители Приазовья слышали звук взрыва.

"ПВО отработала между Азовом и Ростовом, был слышен громкий взрыв", – сообщили местные телеграм-каналы.

В Приазовье "снова разгорается", признали оккупанты / Фото росСМИ

Где расположен город Азов Ростовской области, как далеко от Украины: показываем на карте

Реакция россиян на взрывы в Приазовье

В комментариях россияне писали о том, что в Азове задрожали окна, а следы было видно на полнеба, что не похоже на работу ПВО.

"Гулял с собакой, видел, как летела ракета, но звука не слышал", – заметил один из читателей.

"Ракета полетела, а в каналах пишут про сверхзвук. Классно народ обманывают", – добавила другая женщина.

"А потом напишут, что сбили 500 дронов, 250 ракет и два единорога", – пошутил третий автор.

Традиционно в комментариях начались обвинения в пассивной позиции. Некоторые написали, мол, сидите и дальше с вашей позицией "скраю". На что последовала возмущенная отговорка "от нас ничего не зависит, мы же не будем штурмовать Кремль".

Интересно, что все больше людей понимают, что происходит. Они чаще иронизируют о "сверхзвуке", то есть обыгрывают объяснения пропагандистов "это не взрывы, это наш самолет перешел на сверхзвуковую скорость". А еще молча сбрасывают фотографию певца Егора Летова, намекая на известную фразу из его песни "Все идет по плану". Похожими словами власть успокаивает россиян, якобы взрывы плановые, это тренировки и тому подобное.