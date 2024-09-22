Кумедно, але повідомлення про вибухи та світлини пожежі в російських телеграм-каналах сусідять із заспокійливими лайтовими новинами. Але в обговореннях більшість росіян одностайна: слід нікого не слухати і довіряти тільки тому, що бачиш сам. Вочевидь, справді Курська операція відкрила очі частині людей.

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Що відомо про вибухи в місті Азов у Росії

Азов, Ростовська область Росії. Результат атаки "обломками". Не дарма в Таганрозі працювала ППО. Все логічно – збиває Таганрог, уламки приймає Азов. Колаборація,

– ядуче зіронізував Петро Андрющенко.

Наслідки вибухів у Приазов'ї – велика пожежа / Фото росЗМІ

"Щось дуже горить в Азовському районі. Вид з протилежного берега", – написали російські пабліки близько шостої вечора. А о пів на шосту вони повідомляли про імовірну роботу ППО в області – мовляв, жителі Приазов'я чули звук вибуху.

"ППО відпрацювала між Азовом і Ростовом, було чути гучний вибух", – повідомили місцеві телеграм-канали.

У Приазов'ї "знову розгорається", визнали окупанти / Фото росЗМІ

Де розташоване місто Азов Ростовської області, як далеко від України: показуємо на карті

Реакція росіян на вибухи в Приазов'ї

В коментарях росіяни писали про те, що в Азові затремтіли вікна, а сліди було видно на пів неба, що не схоже на роботу ППО.

"Гуляв з собакою, бачив, як летіла ракета, але звуку не чув", – зауважив один із читачів.

"Ракета полетіла, а в каналах пишуть про надзвук. Класно народ дурять", – додала інша жінка.

"А потім напишуть, що збили 500 дронів, 250 ракет і два єдинороги", – пожартував третій дописувач.

Традиційно в коментарях почалися звинувачення в пасивній позиції. Дехто написав, мовляв, сидіть і далі з вашою позицією "скраю". На що послідувала обурена відмовка "від нас нічого не залежить, ми ж не будемо штурмувати Кремль".

Цікаво, що дедалі більше людей розуміють, що відбувається. Вони частіше іронізують про "надзвук", тобто обігрують пояснення пропагандистів "це не вибухи, це наш літак перейшов на надзвукову швидкість". А ще мовчки скидають фотографію співака Єгора Лєтова, натякаючи на відому фразу з його пісні "Все идет по плану". Схожими словами влада заспокоює росіян, нібито вибухи планові, це тренування тощо.