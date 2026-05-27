В Севастополе после атаки мог почти полностью выгореть штаб ВВС ЧФ России: мощные кадры

Во временно оккупированном Севастополе в результате ночной атаки 27 мая наблюдали пожар в штабе Военно-воздушных сил Черноморского флота России. Предварительно, здание штаба могло почти полностью выгореть.

Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

В каком состоянии штаб ВВС Черноморского флота России в Севастополе?

"Крымский ветер" пишет, что штаб авиации Черноморского флота России на улице Гоголя в Севастополе якобы выгорел почти полностью, только в подвале окна целые, но в саже.

В здании, в котором расположен вход в штаб, якобы выбиты только окна. По данным местных, на месте находится много российских военных, периметр возле штаба перекрыт.



Спутниковый снимок здания штаба авиации ЧФ оккупантов / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Также там стоял военный внедорожник "Тигр" и машины скорой помощи, и была развернута спутниковая антенна. Во дворе самого штаба в авто "Урал" складывали черные большие мешки, а также вещи или документы, вероятно, тех, кто был в здании на момент попадания.

Впоследствии "Крымский ветер" обнародовал фото с последствиями атаки по штабу ВВС оккупантов во временно оккупированном Севастополе. Сам прилет, предварительно, ракеты был примерно в 05:50.



Последствия атаки на здание штаба ВВС Черноморского флота России в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Напомним, в ночь на 27 мая в Крыму раздавались громкие взрывы, в частности в Симферополе и Севастополе. Местные телеграмм-каналы писали, что Силы обороны атаковали крылатыми ракетами Storm Shadow штаб ВВС Черноморского флота России.

Впоследствии так называемый оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал поврежденное "в результате ракетного удара" здание управления Центрального банка России. В результате атаки якобы есть двое пострадавших.