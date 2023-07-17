Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что эффект от таких атак будет.

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"И это необходимо делать, чтобы оккупанты понимали, что эта "игра" с обеих сторон", – сказал Попович.

По разным данным, Севастопольскую бухту якобы атаковали от 8 до 11 разных аппаратов. Однако, к сожалению, данных о попадании нет. Скорее всего, оккупанты обезвредили большинство из этих дронов. Но количество этих атак, уверен военный обозреватель, будет только расти.

Число перерастает в качество. Чем больше таких ударов будет нанесено, тем больше будет эффекта,

– подчеркнул Денис Попович.

Россияне не останутся без ударов на оккупированной территории и по военным объектам. Это оккупанты должны осознавать.

"Об этом говорил и Валерий Залужный, что, если у нас будут более эффективные и разрушительные средства поражения, то, думаю, что они так же будут использованы и против этой Черноморской базы оккупационного флота России", – отметил военный обозреватель.

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