Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что эффект от таких атак будет.
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"И это необходимо делать, чтобы оккупанты понимали, что эта "игра" с обеих сторон", – сказал Попович.
По разным данным, Севастопольскую бухту якобы атаковали от 8 до 11 разных аппаратов. Однако, к сожалению, данных о попадании нет. Скорее всего, оккупанты обезвредили большинство из этих дронов. Но количество этих атак, уверен военный обозреватель, будет только расти.
Число перерастает в качество. Чем больше таких ударов будет нанесено, тем больше будет эффекта,
– подчеркнул Денис Попович.
Россияне не останутся без ударов на оккупированной территории и по военным объектам. Это оккупанты должны осознавать.
"Об этом говорил и Валерий Залужный, что, если у нас будут более эффективные и разрушительные средства поражения, то, думаю, что они так же будут использованы и против этой Черноморской базы оккупационного флота России", – отметил военный обозреватель.
Что известно о взрывах в Севастополе: смотрите видео
Взрывы в Севастополе: главное
- О мощных взрывах недалеко от Севастопольской бухты начали сообщать около 03:00. Местные жаловались, что от взрывов трясло дома.
- Впоследствии оккупанты сообщили, что бухту якобы атаковали дронами как из воздуха, так и из моря. По данным росСМИ, над морем вроде бы сбили 1 БПЛА и еще 5 "подавили" РЭБ. Также, как сообщают пропагандисты, на внешнем рейде якобы уничтожили 2 надводных дрона.
- В украинской разведке заявили, что данную ситуацию не комментируют – ни подтверждают, ни опровергают. Однако представитель ГУР МО Андрей Юсов намекнул, что на временно оккупированном полуострове подобные события будут происходить и дальше.