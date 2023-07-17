Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що ефект від таких атак буде.
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"І це необхідно робити, аби окупанти розуміли, що ця "гра" з обох боків", – сказав Попович.
За різними даними, Севастопольську бухту нібито атакували від 8 до 11 різних апаратів. Однак, на жаль, даних про влучання немає. Найімовірніше, окупанти знешкодили більшість із цих дронів. Та кількість цих атак, переконаний військовий оглядач, буде лише зростати.
Кількість переростає в якість. Чим більше таких ударів буде завдано, тим більше буде ефекту,
– наголосив Денис Попович.
Росіяни не залишаться без ударів на окупованій території та по військових об'єктах. Це окупанти мають усвідомлювати.
"Про це казав і Валерій Залужний, що, коли в нас будуть більш ефективні та руйнівні засоби ураження, то, думаю, що вони так само будуть використані й проти цієї Чорноморської бази окупаційного флоту Росії", – зауважив військовий оглядач.
Що відомо про вибухи в Севастополі: дивіться відео
Вибухи в Севастополі: головне
- Про потужні вибухи неподалік Севастопольської бухти почали повідомляти близько 03:00. Місцеві бідкалися, що від вибухів трусило будинки.
- Згодом окупанти повідомили, що бухту нібито атакували дронами як з повітря, так і з моря. За даними росЗМІ, над морем начебто збили 1 БпЛА та ще 5 "придушили" РЕБ. Також, як повідомляють пропагандисти, на зовнішньому рейді буцімто знищили 2 надводних дрони.
- В українській розвідці заявили, що дану ситуацію не коментують – ані підтверджують, ані спростовують. Однак представник ГУР МО Андрій Юсов натякнув, що на тимчасово окупованому півострові схожі події відбуватимуться й надалі.