Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що ефект від таких атак буде.

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"І це необхідно робити, аби окупанти розуміли, що ця "гра" з обох боків", – сказав Попович.

За різними даними, Севастопольську бухту нібито атакували від 8 до 11 різних апаратів. Однак, на жаль, даних про влучання немає. Найімовірніше, окупанти знешкодили більшість із цих дронів. Та кількість цих атак, переконаний військовий оглядач, буде лише зростати.

Кількість переростає в якість. Чим більше таких ударів буде завдано, тим більше буде ефекту,

– наголосив Денис Попович.

Росіяни не залишаться без ударів на окупованій території та по військових об'єктах. Це окупанти мають усвідомлювати.

"Про це казав і Валерій Залужний, що, коли в нас будуть більш ефективні та руйнівні засоби ураження, то, думаю, що вони так само будуть використані й проти цієї Чорноморської бази окупаційного флоту Росії", – зауважив військовий оглядач.

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