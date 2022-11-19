"Боженька бомбит Шебекино": в Белгородской области снова "хлопок"

В Белгородской области России снова "что-то случилось". В городе Шебекино снова прогремели взрывы по неизвестным причинам. Ожидается, что пропагандисты уже придумывают версии о якобы украинских атаках.

Кадры с места опубликовал активист Сергей Стерненко. Он вспомнил и украинскую историю города.

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Что там в Шебекино

Днем 19 ноября в российском городе раздались взрывы – это не удивительно для Белгородской области. Активист Сергей Стерненко иронизировал над событиями в России.

Боженька бомбит Шебекино в БНР. Кстати, населенный пункт так назван в честь казацкого подполковника Шибека, основавшего там свою слободу в начале 18 века,

– написал Стерненко.

Взрывы в Шебекино: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика)

Впоследствии Стерненко опубликовал новое фото из Шебекино, где видно, что горит помещение. Что это за помещение – неизвестно.

Наверное, кто-то неудачно покурил / Фото из телеграма Сергея Стерненко

Российские пропагандисты уже в привычной манере заявляют о якобы украинской атаке и пострадавшей женщине после взрывов.

Стоит ли Украина за взрывами в России

Военно-политическое руководство Украины обычно не комментирует взрывы в России, особенно в приграничных регионах страны-агрессора. Однако этот вопрос актуален еще с конца марта и начала апреля, когда в Белгороде прогремели первые взрывы.

Эксперты отмечают тот факт, что западные партнеры Украины предоставляют нашему государству оружие исключительно для операций на своей территории, а дальнобойное оружие давать Украине опасаются (например, ракеты ATACAMS) из-за угрозы атаки по российской территории.

Кроме того, часто взрывы в Белгородской области раздаются во время обстрелов Украины, в частности, Харьковщины. Часто этот регион попадает под удар ракет С-300, выпускаемых именно из Белгородской области. То есть взрывы может вызвать и падение старых советских ракет.

После взрывов в Белгороде в начале июля эксперты говорили о том, что именно Россия стоит за этими инцидентами, чтобы усилить поддержку войны среди россиян.

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