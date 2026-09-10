Сочи под ударом неизвестных беспилотных катеров

В российском Сочи вечером 9 сентября раздались взрывы. Город подвергся атаке беспилотных катеров и БПЛА.

В Сочи произошел пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Что известно об атаке?

В среду, 9 сентября, российский Сочи подвергся атаке морских БПЛА и дронов. В результате удара рядом с портом вспыхнул большой пожар.

Взрывы в Сочи: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

На видео, которое публикуют местные жители, слышны звуки взрывов и выстрелы из огнестрельного оружия. Вероятно, российская ПВО пытается отразить атаку беспилотников.

Атака дронов на Сочи: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

На кадрах виден масштабный пожар, охвативший территорию порта. Причины возгорания и информации о возможных повреждениях пока нет.

Последствия атаки на Сочи: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

Российские паблики пишут, что Сочи подверглись комбинированной атаке морских дронов и беспилотников. Местным жителям рекомендуют закрыть окна, выходящие в сторону моря. Эти рекомендации могут быть связаны с огромным столбом дыма.

Реакция местных жителей: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

Напомним, что в среду, 9 сентября, подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ успешно поразили Новоуренгойский и Пуровский заводы в Ямало-Ненецком автономном округе России. Чтобы достичь цели в глубоком тылу врага, украинские дроны преодолели рекордное расстояние – более 3 тысяч километров.