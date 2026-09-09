Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.

Что известно о результатах удара?

Атакованные предприятия являются гигантами газоконденсатной промышленности государства-агрессора. Оба объекта расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, который является одним из ключевых нефтегазодобывающих регионов России.

До сих пор эта территория считалась абсолютно безопасным тылом врага. Однако спецназовцы доказали способность поражать критически важные объекты агрессора даже на таком колоссальном расстоянии.

Пострадавшие предприятия имеют решающее значение для энергетического сектора России. Они обеспечивают подготовку и переработку значительных объемов газового конденсата, добываемого на месторождениях Ямала.

Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке имеет проектную мощность 19,5 миллиона тонн сырья в год. Пуровский завод по переработке конденсата в 2025 году переработал 13,4 миллиона тонн сырья.

Газоконденсатная отрасль является важной составляющей российской экономики и напрямую формирует доходы бюджета агрессора.

Украинские военные подчеркивают, что такие спецоперации действуют как эффективные дальнобойные санкции против врага. Они систематически снижают способность России вести захватническую войну.

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций продолжают успешно выполнять задачи в глубоком тылу противника.